"Me decepciona la estupidez y perderle la admiración a alguien. Nunca me pasó algo así. Yo acompañé a Diego toda su vida, no por mantenida, lo hice por amor. Cuando uno tiene hijos no es lo mismo. Eso es lo que la gente no entiende, y me insulta. No me molesta la infidelidad, no soy swinger, no somos abiertos. Un polvo se perdona, no perdono la poca inteligencia", explicó en su momento la panelista.