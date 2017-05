Luego, la vedette manifestó qué ocurrió cuando se enteró por los medios que Fede y Laurita blanquearon su amorío. "Después de la temporada en Carlos Paz volvimos a Buenos Aires. Yo estaba con un desgarro, él me cuido mientras me recuperaba y me mandaba mensajes preguntándome como estaba. Hablamos mucho por teléfono hasta que dijeron que estaban juntos, en ese momento dejé responderle. No era mi intención quedar en el medio. Me di cuenta que me mintió y me engañó".