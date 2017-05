"Ella necesitaba una persona que la pudiera bancar. Por ahí, al no haber tenido una imagen paterna en su infancia, quería un hombre que le dijera 'flaca, relájate que yo me encargo de todo'. Y yo siempre le dije que eso no se lo iba a poder dar. El mismo día del casamiento le dije 'Si tuvieras que irte conmigo a un ranchito en el mar, ¿te vendrías?'. Y Nicole me dijo que no… Hubo muchas razones que la gente desconoce que llevaron a casarnos", manifestó Nacho Herrero, una vez separado de la modelo.