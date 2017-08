"No sé si es esperar la palabra, voy a dejar que el tiempo se ocupe, no es que estoy en la puerta de la casa diciendo a dónde está, qué hago. Me parece una picardía perder lo que tenemos, después que llegamos a un lugar de tanto amor y vivimos cosas tan lindas", agregó Bal, quien dijo estar convencido de que puede ser fiel a una mujer si se lo propone. "Yo creo que puedo ser fiel, lo fui, no creo que sea una patología o hereditario. No estoy orgulloso de las veces que me equivoqué, pero claro que puedo, cuando las cosas están claras y yo siento amor y que esa persona me ama está buenísimo y lo fui, no es algo que repito, me ha pasado algunas veces y otras no", concluyó el actor, quien dijo que le gustaría ser padre joven.