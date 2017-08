"Hay una inmadurez y sus 21 años se hicieron presentes el último tiempo", decía el actor en su momento. Y cuando le consultaron sobre el encuentro entre Barbie y Lucas Rodríguez en un boliche, Bal fue directo: "No es solo lo que me molestó de esa noche. Hubo más cosas esa noche pero, como esa noche no activé, ya está. La vi como que dejó de ser mi novia".