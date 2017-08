"Me fui con ganas de hacer lo mismo pero en un ámbito privado", reconoció, para luego agregar que "ella a mí me encanta, y creo que yo un poco también le gusto a ella". "No es que me caliente el reggaeton, no voy caliente, no es cómodo hacer eso delante de cámaras y frente a una tribuna llena de gente, a mí cuando me fui de ahí me dieron ganas de ir a dormir con Laura, de hacer lo mismo pero en un ámbito privado", profundizó al respecto.