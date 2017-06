Pero además de mencionar el escándalo del motorhome, la modelo explicó cómo hizo para filmar las escenas eróticas de la película Desearás al hombre de tu hermana. "Tuvimos un coreógrafo", explicó, aunque advirtió que recién en el cine -cuando se estrena- comprobará cómo quedaron. "No miré mucho porque me daba mucha impresión", admitió, pero explicó que no le dará vergüenza que más adelante sus hijos la vieran en ese jugado papel del filme: "Su mamá es artista", justificó.