En ese momento circuló el rumor de que Pampita había mantenido una pelea con su madre, y hasta se dijo que la modelo habría intentado atropellarla con su camioneta. Sobre este tema, Tania justificó: "Lo que pasó fue que ella me regaló una mascotita que la saqué a dar una vuelta y se me escapó en el garage de la casa de ella. Como Carolina se tenía que ir rápido con la camioneta y yo estaba buscando el perrito agachada, no me vio, y bueno… Pero no quiero hablar".