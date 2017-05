"Mónica y todos mis compañeros son generosos conmigo", destaca Pampita, quien debuta en la pantalla grande. "Siempre presentí que en algún momento esto me iba a llegar, por eso empecé a estudiar teatro". Pero, ¿qué pensó Antonópulos cuando le contaron que la modelo sería su coprotagonista? "Me pareció una locura", se sincera. "Me generaba mucha intriga trabajar con ella. Pero enseguida hubo buena química".