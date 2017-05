En diálogo con Teleshow, una de las figuras de Combate salió al cruce de la sobrina de la Primera Dama. "Ella me pidió si yo le podía tuitear o retuitear lo de la juntada naiarista, y lo único que le contesté es que el canal no me permite hacer campaña por otra persona, porque aparte todo lo que es publicidad el canal lo cobra. Ahí fue que ella me dijo 'cobrame, ¿cuánto salen los tuits?', y yo le expliqué que varían de los 6 mil pesos en adelante, pero que igual yo no le cobraría nunca", explicó.