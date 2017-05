En cuanto a la "chica del clima" de TyC Sports, Nai explicó: "A mí me preguntaron quién me parecía poco interesante de los participantes, y yo lo que dije es que Sol me parecía poco interesante como participante. Después me fui de boca, obviamente no se puede hablar así de otra mujer, yo milito para Ni Una Menos y no se puede joder con eso, pero después la la agarré fuera de cámara y le expliqué que estaba jodiendo", intentando bajar de alguna manera los decibeles. Sin embargo, ante la pregunta de Paula Chaves (32) sobre si le había dicho "cachivache" en la cara, dijo no arrepentirse "porque tengo un tema personal con ella".