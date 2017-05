¿Y qué pasa con el Bailando? "Me encantaría, estuvimos como los Winter y de coach de acro. Me encantaría ser parte de eso, es un escenario que todo artista quiere pisar, está bueno. Hay una máxima exigencia, pero vale la pena el sacrificio". Claro que para sobrevivir en el certamen no sólo hay que saber moverse, sino también estar preparado para todo (escándalos, discusiones, exposición): "Creo que te adaptas, uno tiene una esencia y eso no se pierde, además iría como acompañante, así que, que hable el famoso. No me peleo en mi vida, no me voy a pelear en la tele".