Logró superar la enfermedad pero fue una etapa muy traumática para ella: "No solo me veía diferente. Me cambió la estructura del cuerpo, una pierna me creció más que la otra y perdí bastante la sensibilidad del brazo derecho debido a que me sacaron 20 ganglios, el tejido mamario y el seno". Incluso, en uno de sus programas mostró la cicatriz en su pecho para ayudar a un participante.