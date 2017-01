Sin embargo, su madre hizo oídos sordos a su reclamo y aseguró que su hija es golpeada por su pareja: "Quiero que mi hija sea sometida a ayuda psicológica porque no se da cuenta que es víctima de violencia y que él no se pueda acercar a ella. Fui una madre que sufrió, el papá me pegaba. Ella era muy chica y yo les oculté todo a mis hijas. Él (por el novio de su hija) la está amenazando, la tiene amenazada para que no me diga nada. Hace seis meses que no come, ha bajado demasiado de peso y sé que está vomitando a escondidas, usa lentes oscuros para que no vea los golpes".