"A mí me amenazó Yanina Latorre con decir supuestas barbaridades que mi ex marido me decía así. No podés amenazar así a una compañera de trabajo, es acoso laboral", denunció la ex pareja de Diego Santilli, y agregó: "Me da lástima, porque ella desborda cuando no puede argumentar. Además con una persona que no está a su altura ética, yo no soy una polemista".