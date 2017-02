Sobre cómo procederá los próximos programas, avisó que "yo voy a hacer lo mismo que hizo Analía (Franchín), ni la voy a mirar". Y argumentó que "ella se metió conmigo, con mi matrimonio, me dijo 'mantenida', 'botinera', 'niña rica' que 'voy a la tele porque sola en mi trabajo me aburro'. A mí no me representa el dinero de mi marido, a mí me representa mi cabeza, y lo que decidí que voy a hacer es no mirarla ni siquiera ya, no voy a tener problema porque el estudio es grande, se terminó, me molesta muchísimo que me subestimen", sentenció en nota con La Once Diez/Radio de la Ciudad.