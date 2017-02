Yaninna Latorre dejó su silla vacía en Los ángeles de la mañana luego de recibir un comentario de parte de una de sus compañeras, Nancy Pazos.Todo comenzó cuando Nequi Galotti empezó a contar que estaba preocupada porque su hijo durmió en la casa de su novia y no le avisó.

La modelo no quería dar detalles de esa historia, entonces Yaninna intervino y narró cuál era la preocupación de Nequi con exactitud.

“¿Yaninna vos podes alguna vez respetar el silencio de la protagonista? No está bueno que vos cuentes lo que ella todavía no contó“, le recriminó Nancy a la mujer de Diego Latorre.

“¿Le sacan el micrófono? ¿Qué sabes qué arreglé fuera del programa con Nequi y la producción lo que voy a decir?”, retrucó Yaninna. “No, no, dejala que ella cuente”, le pidió Nancy.

A los pocos minutos, Ángel de Brito comprobó que la mujer de Latorre había dejado su lugar en el panel: “Se fue Yaninna. Se nos fue. ¡Vayan con una cámara a buscarla!”.

“Me parece que se enojó con lo que le dijiste (por Nancy), algo que me parece que si no se lo dice Ángel no tenes por qué decirselo vos”, opinó Andrea Taboada. “¿Cuántas cosas tolero yo que me diga?”, replicó Nancy.

Yaninan no tardó en volver, pero tampoco ocultó los motivos de su indignación: “Era o irme o putearla. Como ya la obsesión tuya es tremenda conmigo, vamos a hacer una cosa no nos hablemos más al aire. ¡Me aburriste!”.

“Yo dije una opinión. No me gustó lo que hiciste. Tenemos códigos de ética diferentes”, sentenció Nancy.

