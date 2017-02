El espectáculo, no está exento de la realidad del país: "Con la tele y el teatro está difícil porque está difícil en el país, a todos los teatros les va como el culo, en costo beneficio a mí peor, algunos tienen menos actores" y culpa en parte de la crisis en la pantalla chica a las latas: "A los canales no les importa nada, no sé qué tiene que hacer la Sociedad de Actores. ¿Cómo no va a ser barato si son novelas del año 800 antes de Cristo? Yo no las veo, pero la gente sí y se engancha porque no hay opciones".