Consultado por el portal Política y Medios respecto de si considera que la aparición sin vida del subcomisario Federico Jurado en su celda en la cárcel de Villa Elvira influyó en la decisión de la Cámara, respondió que "no creo que haya incidido. Ellos (los magistrados de Casación) hablan de la libertad por un problema formal de que no estaba firme la eximición una vez denegada por la cámara. No creo que haya incidido, había que preguntarles a ellos. Presumo que la decisión igual se iba a tomar".