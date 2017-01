Además de a Frare, Sánez y Velázquez, la medida benefició al ex jefe de la Departamental La Plata, Darío Camerini; su ex secretario Walter Skramowskyj; el ex jefe de Operaciones Ariel Huck; el ex segundo jefe de la Departamental Rodolfo Carballo; y a Sebastián Cuenca, ex encargado de la comisaría 3ra de Los Hornos.