La idea de una gran primaria es la misma que tiene Florencio Randazzo, otro de los nombres propios que tendrá un lugar destacado en la discusión por la renovación partidaria. Pero no es el único punto en el que coinciden. Ambos creen que será difícil que Cristina Kirchner, la dirigente con mayor respaldo popular en la Provincia, decida participar. No lo hizo en el 2017, no lo hará en el 2019. Así lo analizan a la distancia y con la carga sobre sus espaldas de un vinculó tenso con la ex jefa de Estado.