¿Cuál es la forma de elegir un nuevo líder? ¿Surge naturalmente? ¿Nace de una discusión interna de dirigentes? El ex ministro del kirchnerismo ya se contestó esos interrogantes. "Deberíamos hacer una gran PASO en la que participen todos lo que quieran", le dijo a sus allegados en los últimos días. El camino es el mismo que proclamó en los primeros meses de este año, cuando le pidió a la ex jefa de Estado competir en unas elecciones primarias. No obtuvo el resultado esperado, pero parece no resignarse y querer competir en dos años.