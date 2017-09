De esta idea que actualmente se baraja en el peronismo, se desprende una variable que, hasta el momento, era impensada: la vuelta de Sergio Massa a las filas del peronismo. Aunque el líder del Frente Renovador no tendrá lugar en el Congreso a partir del próximo año, los diputados que le responden y que quedarán en pie después de la próxima elección, tiene un perfil peronista. "Massa vuelve al peronismo a fin de año. Ya se dio cuenta que la idea de ir solo en una fuerza aparte no tiene sustento", le aseguró a Infobae uno de los legisladores que trabaja en el nuevo armado. En el massismo aún no ven con claridad el regreso del ex intendente de Tigre al espacio político.