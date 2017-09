Durante la entrevista, Cristina aseguró en el momento que dejó la presidencia "no teníamos gente desesperada porque no le alcanzaba la plata para llegar a fin de mes o porque no podía comer" y dijo que "no había miles de personas viviendo en la calle, pensando que le van a cortar la luz o el gas o que no tenían plata para pagar los remedios". "No vivíamos en el paraíso, pero las condiciones eran mucho mejores", señaló.