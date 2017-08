"Los títulos venían bajando después que el MSCI no recategorizó a la Argentina como Mercado Emergente además de la situación política actual de Brasil y el movimiento del tipo de cambio de cara a las legislativas. Pero la baja se profundizó a partir que la ex presidente Cristina de Kirchner anunció su postulación en junio como candidata a senadora por la Provincia de Buenos Aires", puntualizó un informe de Research for Traders.