Para José Urtubey, vocal de la Unión Industrial Argentina (UIA), afirmó su alineamiento al concepto de "competitividad sistémica, que no se basa en una sola variable de la economía". Añadió a FM Milenium que "hay que generar un sistema amigable que permita la creación de puestos de trabajo y eso no tiene que ver necesariamente con lo salarial, si no con un sistema de ART que funcione correctamente, bajar la presión tributaria, mejorar el financiamiento productivo, en términos que pueda incorporarse a la masa laboral un 40% de informalidad que hoy tiene la economía".