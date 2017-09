También hizo referencia a un comienzo de recuperación de la producción industrial en la provincia. "Para que las pequeñas y medianas crezcan tenemos que tener un gran mercado interno que se recupere para poder vender. Y si logramos bajar los impuestos podríamos pensar en tomar créditos como los que ofrece el Ministerio de Producción, a tasas subsidiadas. Pero todavía no se sabe que país queremos para los próximos años. De todos modos en la provincia vemos que en junio ha comenzado el proceso de recuperación de la industria luego de haber estado casi 20 meses abajo. Los sectores que se están recuperando son la construcción, la industria metalmecánica, pero todavía no vemos una recuperación de alimentos y bebidas, y no hay una mejora en el empleo de calidad o mano de obra calificada" dijo el empresario.