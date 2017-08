– ¿Pero muchos empresarios y economistas sostienen que si la Argentina no hace cambios drásticos, del tipo que hizo Brasil, se seguirán perdiendo mercados y empleos?

– Ratifico lo que dijo el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, "Brasil no es un espejo para la Argentina". Se pueden hacer muchas cosas que no tienen que ver con medidas como las que anunció Brasil, sino con el fomento del primer empleo, la inclusión de trabajadores al sistema formal, que posibilitarán no sólo la creación de puestos netos, sino también del salario medio de la economía que este año ya está subiendo en varios puntos por arriba de la tasa de inflación. También se trabaja en el Empalme de los Planes Sociales a sectores más vulnerables con un puesto estable en la actividad privada y la permanencia del subsidio por hasta $4.330 máximo actual, durante 24 meses, un universo estimado en torno a 700 mil personas.