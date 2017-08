Además de adelantar esta iniciativa, Dujovne habló en el Council of the Americas de una economía que estará en condiciones de crecer "entre 3% y 4% por muchísimos años". El objetivo no deja a nadie sin aliento, pero resultaría toda una novedad para la Argentina. Desde 2011 que la actividad presenta la forma de un serrucho: sube en los años electorales y se desploma en el posterior, debido a la necesidad de realizar ajustes luego del despilfarro. Por eso, en los últimos seis años el crecimiento es equivalente a cero.