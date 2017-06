Estudia Comunicación Social y trabaja en una fundación de talleres artísticos y laborales para jóvenes con Síndrome de Down. A los 6 años le diagnosticaron distrofia muscular, a los 13 tuvo su primera silla de ruedas y a los 16 dejó de caminar. Las personas la miran mucho, a veces no le hablan, en ocasiones la tratan como a una niña, la felicitan por salir a la calle o le piden que les rece a santos "por un milagro". El año pasado no la dejaron ingresar a un boliche porque "ocupaba mucho espacio". Le escribió una carta al dueño por Facebook, que luego se viralizó tomando incluso un alcance internacional. Su vida dio un vuelco. Conoció nuevas personas, habló de lo que pensaba y aprendió a escuchar. Representó al país en un congreso latinoamericano de jóvenes activistas por los derechos de las personas con discapacidad de UNICEF en Brasil, fue elegida para escribir y leer un discurso frente al IDA y fue la única argentina invitada en la primera Cumbre Humanitaria Mundial de las Naciones Unidas en Estambul.