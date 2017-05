"¡Hola a todos! Soy Lili de Rusia y se los digo desde el principio para evitar preguntas: soy una persona con discapacidad, ¡pero eso no significa que no pueda hacer lo que amo; que no pueda maquillar y hacer videos!", expresa con positivismo Lili Lo, en uno de sus primeros videos de su canal de YouTube, que está cera de los 200.000 suscriptores. Rompiendo con los estereotipos de belleza, la joven es una influencer que ha superado algunas críticas a su aspecto, acumulando día a día cada vez más seguidores.