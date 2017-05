"Sabemos todos, la canción está súper "pegá" y pues mis estudiantes con diversidad funcional no dejaban de cantarla. Resulta que en la rutina diaria, la maestra incorpora la música, invento canciones, tengo una guitarra con la que me ayudo para la creatividad. Ha dado muy buenos resultados, pero los estudiantes me pedían cantar "Despacito", contó la educadora Adlín Dávila Ortíz a puntorednews.