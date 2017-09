Sin Delbonis, hubo que mirar entonces para el costado. De los jugadores más relacionados con la Copa Davis quedaba Carlos Berlocq, N°98 en el ránking y con estadística de 10-10 en el certamen mundial de equipos. Orsanic llamó al de Chascomús, le explicó lo que pretendía y éste le dijo que no. Las diferencias provocaron la cuarta baja para afrontar la serie de repechaje. "Le transmitimos que la preparación para esta Copa Davis es muy importante, como lo es siempre. Y jugar un challenger en polvo de ladrillo (ndr: el jugador estaba a punto de debutar en Alphen, Holanda) para después tener un viaje largo, aunque sea estando en Europa, y llegar a una superficie a Astana que será bien distinta al polvo, consideramos que no iba a ser una preparación ideal. Entonces es ahí donde no coincidimos", reconoció el capitán en declaraciones al diario La Nación.