⚽ OLIMPO VS BOCA ⚽ A partir del miércoles 07/06 podés conseguir tu platea anticipada para ver Olimpo vs. Boca. – PLATEA SOCIO: $ 700 (Bono “Día del Club” incluido) – PLATEA NO SOCIO $ 1200 -PALCOS VIP (12 ASIENTOS): $20000 -PALCO VIP (INDIVIDUAL): $1800 La venta se realizará SÓLO EN EL ESTADIO, en el horario de 12:00 a 18:00 Podrán ser adquiridas por público de Bahía Blanca y la zona de influencia justificando el domicilio por medio de su DNI, dentro de un radio de 350 kms.

