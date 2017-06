Algunas semanas más tarde, la ex novia del jugador, Melisa Tozzi, lo denunció por violencia de género. La gravedad de la acusación no quedó sólo en esa situación, sino que también se apuntó a una supuesta falta de profesionalismo del ex Racing al invitar a su pareja de ese momento a pasar la noche en el hotel donde estaba concentrado el plantel.