Por cerrar, Dani Stone se refirió a la broma a Guillermo Schelotto por los tres goles de River: "Me pareció una tontería lo de la chica que le hizo el chiste a Guillermo, fue gracioso. Él también solía hacer chicanas, y estaba bueno, no me parece tan grave. Mientras no haya insultos ni ese tipo de ofensas, está bien, son cargadas, hay que desdramatizar".