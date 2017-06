En diálogo con TyC Sports, insistió: "Hasta que termine el campeonato no me interesa más nada. Recién ahí nos sentaremos a charlar". El Xeneize desembolsó nada menos que 5 millones de dólares por el pase del ex delantero del América de México, que firmó por tres años. Por eso, la dirigencia no vería con malos ojos sacar provecho de esa arriesgada inversión y parece ser que el Sevilla español posó sus ojos sobre él.