La otra cara de los Grandes son sus enfrentamientos encubiertos. Angelici sabe lo que le hicieron a Boca los dirigentes de River con el caso "gas pimienta". Y sabe cómo se manejaron aprovechando la influencia del entonces CEO de Torneos, Alejandro Burzaco, en la Conmebol. No escapa al conocimiento de Daniel Angelici que Javier Medin, el interventor de mayor injerencia, jugó la "interna" de Boca con Alejandro Domínguez para que le nombrara a Orlando Salvestrini en la entidad que tan indignamente preside. Todos saben lo que hicieron cada cual en contra del otro. Rodolfo D'Onofrio no debería ignorar que Nicolás Russo, su aliado político, fue corriendo a la AFA el lunes pasado a pedir que inhabilitaran a Jonatan Maidana por acumular cinco amarillas en partidos del Campeonato de Primera División, de cara al encuentro que jugaron anoche. River también se movilizó y la respuesta reglamentaria fue contundente: "Maidana puede jugar, toda vez que las tarjetas amarillas serán sumadas en partidos del mismo Torneo". Entonces, Russo, amigo y aliado de D'Onofrio, insistió. Quería que Maidana no jugara anoche. Hoy, como ayer y como mañana, estarán juntos, sonrientes y afectuosos. ¿Qué los une? Los intereses, como al resto de ese grupo. ¿Y que une a los otros? El temor a desaparecer…