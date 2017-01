Los Chalchaleros, en cambio, no harían nada hasta que la Asamblea que les fuera legitimada en otro fallo impecable, valiente, ajustado a derecho e irreprochablemente fundamentado por el Tribunal de Disciplina de la AFA, vote a su presidente democráticamente con el Estatuto vigente. Así lo dictaminó el Tribunal de Disciplina de la AFA, presidido por el Escribano Fernando Mitjans de manera tan brillante como ejemplar, tomando como referencia jurídica a la propia FIFA, a la Conmebol, a la Concacaf, etc… Eso ocurrirá cuando la Inspección General de Justicia, a quien se le elevara tal fallo, lo determine. El Tribunal de Disciplina le señala que el límite para llevar a cabo estas diligencias normales, obligatorias y estatutarias, no puede exceder los 30 días a partir del ingreso de la solicitud de inspectores, la publicación de edictos, etc, etc. O sea que si mañana Los Chalcha se van con el fallo y la solicitud de realización del acto a la IGJ, podría haber elecciones antes de fines de febrero. A más tardar en los primeros diez días de marzo. Ese día, o cuando fuere, habrá nuevo presidente, reformulación del Estatuto de la AFA, Superliga y el comienzo de las negociaciones por la rescisión, dejando en claro que es el Estado quien rompe el contrato y no los dirigentes de la AFA. Y finalmente, abordarían la venta de los derechos audiovisuales. O no habrá nada si la IGJ, por la razón que fuere, vuelve a impedirlo como ocurriera el 30 de Junio de 2016. Esta vez les costará encontrar esa razón.