Está claro. Para el Gobierno lo ideal sería que el Presidente de la AFA fuera rubio, de ojos celestes, no más de 45 años, que dominara mínimamente tres idiomas, egresado preferentemente del Cardenal Newman, que jugara al golf y fuera o haya sido CEO de una prestigiosa multinacional. No es el caso de Claudio Tapia. Pero como le dijera Alejandro Nadur (presidente de Huracán) a Tinelli en la Casa de Gobierno: "No discutas más Marcelo, no te das cuenta que los votos son de Tapia…"