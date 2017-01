Hasta anoche, se estaban recogiendo las firmas de dirigentes que no fueron el lunes a la AFA, como se informó interesadamente, pero que a medida que iban siendo llamados telefónicamente por los gerentes, daban su consentimiento a ser incorporados a esa lista, frente al fracaso presencial de representantes de la Primera División que llegaron a Viamonte en un numero no superior a los doce. Sin embargo, entre quienes fueron y otros a quienes se les pidió telefónicamente apoyo, el jueves deberían llevar alrededor de 26 firmas, o sea cuatro menos que el parque profesional de la Primera División. No estarán, cuanto menos, las firmas de los representantes de Boca, Independiente, Olimpo y Racing.