—¿Cómo llegaste a la película? ¿Hiciste un casting?

—Ya la conocía a la directora, no personalmente, pero me encantaba su trabajo. Y lo curioso es que me llamó directamente para proponerme el papel. La película empezó siendo un cortometraje de un concurso de la SAGAI, y Anahí me llamó para preguntarme si quería hacerlo con mi hijo, porque le parecía importante que el personaje diera la teta y lo entendí perfectamente porque la intención era no solo mostrar la parte sexual del cuerpo de la mujer sino la maternal también.