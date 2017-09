"Europa ya no es Europa. Si no acogemos a la gente venga donde de venga, ya no somos humanos. No somos nada", fue la frase más resonante de la gala de Apertura del Zinemaldia en la noche de ayer, lanzada por el cineasta finlandés Aki Kaurismaki, quien recibió en Gran Premio Fipresci de la crítica internacional por "El otro lado de la esperanza", su última película -que precisamente aborda el tema de los refugiados- y de reciente estreno en la cartelera porteña.