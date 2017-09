Moria Casán también habló al respecto y dijo que apoya sus dichos y que si su hija prefiere no pedir disculpas, no tiene por qué hacerlo: "Estoy absolutamente de acuerdo con ella. No con lo que dijo, sino por su elección. No le puedo decir 'nena, pedí perdón', que haga lo que quiera. Escuchen toda la nota, no lean lo que se saca de ahí. Con la cabecita abierta entiendan que es una elección de ella: entre ser prostituta o moza prefiere ser prostituta. Es cosa de ella: no les está diciendo a las mozas que son putas. Yo pediría disculpas, pero no le diría a ella que lo haga".