-Si, ese fue otro hecho fundamental en mi vida. Si no la hubiera conocido, no hubiera tenido la vida que he vivido hasta ahora. La conocí hace 36 años. Ella había llegado a Nueva York para estudiar en Columbia. Tenía ocho años menos que yo. Había una lectura de poesía en Nueva York. Eran los poemas de una mujer con la que tuve un romance. Estuve dudando si ir, pero me pareció mal no acudir cuando me había invitado. Era en la calle 92, un auditorio inmenso. Estaba muy cansado, acababa de llegar de viaje. Siri fue al mismo lugar con un acompañante, otro alumno de Columbia que casualmente conocía. Me acerqué a saludarlos aunque deduje que su acompañante sería una aventura pero empezamos a hablar y al terminar la lectura, salimos juntos. Pasamos esa noche juntos… Si ella no hubiera ido y si ella no hubiera estado con ese hombre, no hubiéramos hablado y no hubiera sido la vida que he vivido hasta ahora.