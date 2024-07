¿La nueva apuesta de Copenhague por la sostenibilidad? café gratis para los turistas

Visitantes que participen en actividades sostenibles pueden recibir regalos como alquiler de kayaks. (Archivo)

Wonderful Copenhagen, la oficina de turismo de la capital danesa, pone en marcha un programa piloto que recompensa a los visitantes por ser ecológicos. A partir del 15 de julio de 2024, los participantes que realicen una actividad sostenible recibirán un regalo de agradecimiento, como el alquiler gratuito de un kayak o un café con bollería danesa.

La nueva iniciativa, CopenPay, es sencilla: participe en una actividad ecológica y reciba una gratificación de las dos docenas de empresas e instituciones que participan en el programa. Está abierto a visitantes y residentes.

Por ejemplo, puedes recoger basura plástica y convertirla en medusas artísticas en un taller de la Galería Nacional de Dinamarca. Si vas en bici o en transporte público al Centro de Recursos de Amager, puedes disfrutar de 20 minutos extra de esquí en CopenHill, una pista artificial situada en el tejado de la central eléctrica.

Recoger basura plástica y convertirla en arte es una actividad en la Galería Nacional de Dinamarca. (Jeppe Gustafsson/Shutterstock)

Trabaje como voluntario en Oens Have, el mayor jardín urbano del norte de Europa, o en el jardín histórico del Museo Karen Blixen y disfrute de una comida vegetariana gratuita o de la entrada gratuita al museo, respectivamente.

“Queremos convertir el turismo en una fuerza positiva de cambio en lo que respecta a la sostenibilidad”, afirma Rikke Holm Petersen, directora de comunicación de Wonderful Copenhagen, “pero también queremos que los turistas tengan una experiencia memorable y divertida”.

Holm Petersen dijo que el programa se basa en el sistema de honor, aunque algunos locales podrían pedir una prueba, como una foto de la bicicleta o un billete de transporte público. Durará hasta el 11 de agosto de este año. Dependiendo de su éxito, podría volver el próximo verano con más actividades y durante un período más largo.

Voluntarios en Oens Have obtienen comida vegetariana gratuita; en el Museo Karen Blixen, entrada gratuita. (REUTERS/Andrew Kelly)

Destinos de todo el mundo están experimentando con formas creativas de promover la responsabilidad medioambiental e implicar a los visitantes en su causa. Con el programa Mālama Hawaiʻi, los viajeros pueden ganar un descuento en el hotel o una noche gratis haciendo voluntariado. Por ejemplo, los huéspedes que donen tiempo a la Pacific Whale Foundation reciben una cuarta noche gratis y desayuno para dos personas en el Hana-Maui Resort.

(En relación con esto, la Autoridad de Turismo de Hawai presentó el mes pasado un sistema de certificación que acredita a las empresas comprometidas con las prácticas sostenibles. Trece empresas han recibido la designación, entre ellas importantes aerolíneas, compañías de barcos turísticos, restaurantes y el Museo Bishop).

En 2017, Palaos instituyó el Compromiso de Palaos, que los turistas deben firmar al entrar en el país. El acuerdo de “preservar y proteger” las islas se estampa en su pasaporte.

CopenPay recompensa la responsabilidad medioambiental en Copenhague con incentivos atractivos. (REUTERS/Tom Little)

Los hoteles también están incentivando a sus huéspedes para que reduzcan su consumo. Los establecimientos afiliados al plan “Purple Goes Green” de Yotel ofrecen a los visitantes un crédito para comida y bebida por cada día que opten por no consumir. Best Western Hotels and Resorts tiene un programa similar, con el que los huéspedes ganan puntos o un vale para una comida.

Randy Durband, director ejecutivo del Consejo Mundial de Turismo Sostenible, aplaude los programas que recompensan el buen comportamiento en lugar de obligar a la gente a actuar de forma responsable o regañarla por no hacerlo. “Copenhague merece cierto reconocimiento por no rechazar con el puño en alto el mal comportamiento, sino por intentar hacerlo divertido y ofrecer algunos incentivos y beneficios”, afirmó Durband.

Holm Petersen tiene mayores aspiraciones para CopenPlay. Lo ve como un agente de cambio. “Esperamos que los visitantes se sientan inspirados para tomar decisiones más conscientes sobre acciones ecológicas cuando vuelvan a casa”, dijo, “y que otros destinos hagan algo parecido”.

(c) 2024, The Washington Post