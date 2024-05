¿Qué estado representa mejor a Estados Unidos?

La investigación destaca la influencia de la raza y la religión en la identidad estadounidense. (Infobae/Archivo)

Nuestro amigo Lenny Bronner, el joven prodigio de estadísticas políticas con cabello alborotado de The Washington Post, necesitaba una respuesta. Quizás reconozcan a Lenny por sus apariciones en las transmisiones de las noches electorales, o tal vez por lo que llama su página de LinkedIn, el “Stanford Austria Club - Kaffeehauskulturverein”. Sin embargo, para sus modelos electorales, Lenny necesitaba saber qué tan bien los resultados en un estado podrían predecir los de otro.

Así que se dedicó a analizar las variables del censo, creando índices de cuán similares son entre sí los estados de EE. UU., momento en el cual nos dimos cuenta de que su trabajo sería perfecto para un propósito menos importante: encontrar los lugares más típicos y más inusuales en América.

Eterno austriaco, Lenny sugirió un cuidadoso procedimiento a través de los datos. Comenzamos con la variable que, aparte de la identificación partidaria, mejor predice los votos de los estadounidenses. Haremos una pausa aquí para darles la oportunidad de adivinar la respuesta. Pero, alerta de spoiler, es la raza.

Entonces, ¿qué estado refleja más de cerca a la nación en su conjunto en términos de composición racial? Combinando metrópolis con palacios de maíz, Illinois reina como el estado más demográficamente “normal” en América.

Connecticut y Nueva York también reflejan estrechamente a los Estados Unidos; Alaska y Hawái no. Los estados en la mitad sur del país, con sus mayores poblaciones negras, no se desempeñan tan bien en esta métrica. Lo mismo ocurre con los estados más blancos en las llanuras del norte y en Nueva Inglaterra.

Nuestra próxima parada en el recorrido guiado de Lenny a través de las diferencias más políticamente influyentes de la nación es, por supuesto, la religión. Predice mejor que cualquier otra variable no política que Lenny haya probado si un miembro de la poderosa mayoría blanca de América se inclinará hacia la izquierda o hacia la derecha.

Illinois descrito como el estado más representativo de EE. UU. por su demografía. (Getty)

La ley y la costumbre impiden que la Oficina del Censo recolecte datos sobre creencias religiosas, por lo que recurrimos al Censo de Religión de EE. UU., realizado cada década desde 1990 por la Asociación de Estadísticos de Cuerpos Religiosos Americanos.

Arizona sobresale como el estado más representativo por esta medida, equilibrando católicos principales y otros cristianos con musulmanes, judíos, hindúes y los no afiliados religiosamente. Los otros estados principales son una mezcla heterodoxa de compañeros del cinturón de retiro de Arizona, como Florida y California, así como estados del Cinturón de Óxido como Pensilvania, Wisconsin y Ohio. Lugares religiosamente homogéneos como Utah y Alabama quedan atrás.

Luego pasamos a los ingresos, buscando lugares con la mezcla más representativa de no ingresos e ingresos en tres diferentes niveles de ingresos, así como el ingreso medio por hogar. Illinois sale nuevamente en la cima, con otras coincidencias cercanas encontradas en estados del Cinturón del Sol como Georgia, Arizona y Nevada.

Como los graduados de medicina habrán notado, la educación ayuda a determinar los ingresos. Por lo tanto, las variables de educación produjeron resultados similares, con Georgia mostrando la mezcla óptima de desertores escolares y titulares de grados avanzados. Illinois y Rhode Island también se desempeñan bien; el altamente educado Vermont y el menos educado West Virginia no.

En noticias relacionadas, Pensilvania, Oregón y Texas tienen la mezcla correcta de trabajos de cuello azul, cuello blanco y de servicios, así como las tasas de empleo de adultos en edad de trabajar más representativas. Los estados que dependen de solo un sector, como la industria de servicios de Nevada o las industrias de extracción de West Virginia, no se desempeñan tan bien.

Sentimos que también deberíamos considerar un guiso de “problemas sociales”. Eso podría significar casi cualquier cosa, desde la edad hasta la densidad de población, o el número de veteranos, o el porcentaje de residentes en relaciones del mismo sexo. Este métrica ama a la América media, lo que queremos decir los estados atrapados entre el río Mississippi y las montañas Apalaches. Kentucky, Minnesota e Indiana lideran el grupo.

La geología única de Florida la distingue demográficamente del resto del país. (Freepik)

Cuando combinas estas 30 y tantas variables, condensadas en seis índices de similitud, encuentras que el estado único más “normal” de EE. UU. es... ¿Florida? La segunda península más grande de la nación y la bolsa de golpes nocturnos más grande puntúa bien en religión, educación, ingresos e incluso raza.

Pero Florida está literalmente construida de manera diferente al resto del país, dijo Albert Hine, autor de “Geologic History of Florida”. Un fragmento de África que se escapó con América del Norte cuando se dividieron los supercontinentes, Florida pasó gran parte de su vida sumergida, esperando su momento y acumulando capa tras capa de los esqueletos de la vida marina antigua. A medida que el piedra caliza resultante recopilaba arena de cuarzo erosionada de los Apalaches, emergió del mar poco profundo un futuro estado oscilante.

¿Podría este desviado geológico ser demográficamente representativo?

En cierto modo. Encabeza el índice si consideramos todas las variables igualmente relevantes, lo que no parece justo. Si los ponderamos basados en su valor en los modelos de Lenny - primero la raza, segundo la religión y así sucesivamente, según nuestro vals ordenado arriba - Illinois empuja a Florida fuera del primer lugar. Pensilvania ocupa el tercer lugar de cualquier manera.

Así que ahí lo tienen. Illinois es el estado más estadounidense, o al menos el más normal, en los Estados Unidos. Asumimos que los 53,000 residentes de Normal, Illinois, están de acuerdo, pero la ciudad declinó cortésmente hablar con nosotros, presumiblemente porque están súper cansados de los columnistas nerds burlándose de su nombre.

Desde al menos 2009, el año para el que tenemos los datos comparables más antiguos, la nación ha convergido más con Connecticut (subió del 13 al cuarto) y se ha divergido de Vermont (cayó del 22 al 36). Pero Illinois y Florida han estado constantemente en la cima.

El método de Lenny también compara cada estado con sus 50 pares, más D.C. Los dos estados más similares son Ohio y Misuri. Indiana y Misuri también están muy cerca, como lo están Indiana y Ohio. Ese triángulo de similitud de tres estados está separado geográficamente por solo un estado: el ultra-normal Illinois.

Las particularidades de Utah destacan su diferenciación respecto a otros estados. (Tripadvisor)

Casi sin importar con quién los compares, Hawái, Utah y Alaska cuelgan del gráfico como excepciones. Las razones para Hawái y Alaska son obvias: no obtuvieron la condición de estado hasta 1959 y, por lo tanto, evitaron siglos de asimilación.

Utah es otra excepción clásica, gracias indirectamente a los vigilantes y políticos que obligaron a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días a dejar Nauvoo, Illinois, entonces casi tan grande como Chicago, y dirigirse al Estado del Abejorro en 1846. Como resultado, Utah hoy es el estado más joven por edad, y tiene los adeptos religiosos más numerosos, libra por libra.

Alaska, una península extremadamente grande y distante que rompe nuestros mapas si intentamos retratarla con precisión, probablemente debería ser coronada como la más inusual. Cuenta con la mayor proporción de veteranos de la nación, no ingresos y bueyes almizcleros. En la mayoría de su área terrestre todavía retiene una población mayoritaria nativa americana.

El verdadero ganador de “más único” es D.C. Pero, como pueden recordarle sus placas de matrícula “Exigimos la Condición de Estado” en revisión, D.C. técnicamente no es un estado.

El Distrito cubre menos tierra que el 100 por ciento de los estados y, de hecho, el 98% de los condados. También es más pequeño que todos menos dos estados en población. Se parece más a un núcleo urbano importante que a un estado típico, y por estado típico obviamente queremos decir Illinois.

Los verdaderos pares de D.C. podrían ser condados: alrededor de 100 de ellos tienen más personas que la capital de la nación, que tiene aproximadamente la misma población que el condado de Tulsa, Oklahoma. Y cuando hacemos el mismo análisis para los condados, encontramos que D.C. ni siquiera se acerca a ser el más aberrante. En cambio, el condado de Oglala Lakota en Dakota del Sur y el Área del Censo de Kusilvak en Alaska se destacan.

Los estados más “normales” de Estados Unidos comparten características específicas, revela estudio. (Getty)

Esto levantará banderas rojas entre nuestros lectores más nerds, por razones casi demasiado oscuras para mencionar. Este dúo se hizo infame entre los acarreadores de estadísticas en 2015 cuando cambiaron sus nombres y códigos de identificación oficial del condado: solían ser el condado de Shannon y el área del censo de Wade Hampton, respectivamente, rompiendo un millón de series temporales y bases de datos en el proceso. Cuando esos dos condados aparecen como excepciones, es porque no tuviste en cuenta los cambios de nombre.

Pero lo hemos comprobado de varias maneras, ¡y son legítimamente distintos! Presumen las dos mayores poblaciones nativas americanas en América, en relación con su tamaño. De hecho, esa es una de las razones por las que cambiaron sus nombres en primer lugar.

El condado de Oglala Lakota, parte de la extensa reserva de Pine Ridge en las tierras baldías de Dakota del Sur, es mejor conocido como el lugar donde la caballería de EE. UU. disparó a unos 300 hombres, mujeres y niños en Wounded Knee. Las personas que viven allí hoy, la mayoría de ellas Oglala Lakota, evidentemente no estaban contentas de ser nombradas en honor a Peter Shannon, un hombre blanco que fue juez principal del territorio de Dakota y tuvo un papel en los tratos de tierras con la tribu. Un referéndum de 2014 para desechar su nombre obtuvo más del 80% de los votos.

La gente de Yupik de Kusilvak, muchos de los cuales residen en las tierras bajas creadas por el sedimento dejado por el Yukón antes de golpear el estrecho de Bering, igualmente no vieron ninguna razón para honrar a Wade Hampton. El general confederado y gran propietario de africanos esclavizados no tenía nada que ver con el estado de Alaska, excepto que tenía un yerno que estaba en el lugar adecuado cuando se repartían los nombres. El Área del Censo (Alaska no tiene condados) en cambio adoptó el nombre de las montañas Kusilvak cercanas.

El condado más representativo, por otro lado, no mostró señales técnicas de advertencia. Es el condado de Sedgwick, hogar de Wichita, la ciudad principal más cercana al centro geográfico de los Estados Unidos contiguos. Se posa directamente en el meridiano 100, la línea menos precisa de lo que parece que divide el Este verde del Oeste árido, en un estado muy disputado por los abolicionistas del Norte y los esclavistas del Sur. Ha pasado toda su existencia en el medio literal de todo, así que por supuesto es el condado más promedio americano.

Si amplías el análisis a áreas metropolitanas completas, el área estadística que contiene a las dos ciudades de Kansas y sus suburbios gana, seguido por Indianápolis y Cincinnati. Por esa misma medida, las metrópolis más destacadas son El Centro, California, y McAllen, Texas, ambas ciudades extensas en medio de las tierras de cultivo polvorientas e irrigadas a lo largo de la frontera mexicana.

Los lugares más distintivos del país tienden a serlo por la misma fuerza: tienen conexiones profundas con una cultura que precede a los Estados Unidos y sus antepasados británicos, ya sea las naciones nativas americanas alrededor de la reserva de Pine Ridge o el imperio español en el valle del Río Grande.

Generaciones de marginación y modernización después, su legado brilla a través de los datos.

