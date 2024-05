Pfizer acordó resolver más de 10,000 demandas por cáncer relacionadas con un medicamento para tratar la acidez estomacal

Pfizer Inc. resuelve acusaciones sobre el ocultamiento de riesgos de cáncer en Zantac. (REUTERS/Arnd Wiegmann/Archivo)

Pfizer Inc. ha acordado resolver más de 10,000 casos que la acusan de ocultar los riesgos de cáncer de su medicamento para la acidez estomacal Zantac, según personas familiarizadas con el acuerdo, el más grande de la litigación. Los acuerdos cubren casos en tribunales estatales a lo largo de Estados Unidos, pero no resuelven completamente la exposición de la compañía a reclamaciones relacionadas con Zantac, de acuerdo con las personas, que hablaron bajo la condición de anonimato porque no estaban autorizadas para discutir el arreglo públicamente. No se dispuso de detalles financieros de los acuerdos de inmediato.

El acuerdo probablemente tranquilizará a los inversores, quienes han visto a otros fabricantes de Zantac, incluidos GSK Plc y Sanofi, firmar acuerdos. Las preocupaciones sobre la exposición de los fabricantes de medicamentos a demandas de Zantac ayudaron a eliminar alrededor de USD 45 mil millones en valor de mercado combinado en el verano de 2022. Las acciones desde entonces se han recuperado y han subido con noticias de los acuerdos anteriores.

Las acciones de Pfizer subieron un 0.3% a USD 27.85 a las 10 a.m. en Nueva York.

Otros fabricantes de Zantac, como GSK Plc y Sanofi, también han llegado a acuerdos previos. (REUTERS/Brendan McDermid/Archivo)

Resolviendo y Luchando

Bloomberg News informó el mes pasado que Sanofi acordó pagar más de USD 100 millones para resolver aproximadamente 4,000 casos de Zantac. Zantac ha sido propiedad de diferentes compañías farmacéuticas en sus más de 30 años como uno de los antiácidos más populares en Estados Unidos.

Los acuerdos se producen mientras GSK se defiende en su primer juicio ante jurado en Estados Unidos sobre reclamaciones de que sabía que Zantac representaba un grave riesgo. En las declaraciones de apertura el 2 de mayo en Chicago, un abogado del demandante culpó a la avaricia corporativa por el cáncer colorrectal de su cliente, mientras que un abogado de GSK dijo a los jurados que ningún estudio científico ha vinculado a Zantac con la enfermedad, que afecta a millones de estadounidenses cada año.

GSK ha resuelto algunos casos de Zantac antes de que pudieran ir a juicio.

La noticia del acuerdo de Pfizer surgió en una presentación en un tribunal estatal en Delaware vinculada al juicio de Chicago. Se han presentado más de 70,000 demandas de Zantac en Delaware, donde un juez está considerando si la evidencia científica subyacente en esos casos es lo suficientemente sólida como para permitir que vayan a juicio.

Se han presentado más de 70,000 demandas contra Zantac en Delaware. (REUTERS/Brendan McDermid/Archivo)

Archivo Revelador

Los abogados de los demandantes de Zantac presentaron una notificación el 29 de abril de que el juez de Chicago había autorizado el caso para juicio. Señalaron que la orden se aplicaba solo a GSK y Boehringer Ingelheim GmbH, que también fabricó Zantac en un punto, porque “Pfizer ya había resuelto”.

Zantac, desarrollado por GSK y Warner-Lambert, llegó al mercado estadounidense como un medicamento con receta en 1983 antes de convertirse en un tratamiento de venta libre para la acidez estomacal en 1996. Sanofi, que lo adquirió en 2017, lo retiró en 2019, aproximadamente un mes después de que un laboratorio independiente publicara pruebas que mostraban el probable carcinógeno NDMA en el medicamento y sus genéricos. La investigación del laboratorio indicó que el ingrediente activo del medicamento, la ranitidina, formaba NDMA con el tiempo o a temperaturas más altas.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos confirmó los hallazgos en abril de 2020 y ordenó a los fabricantes de medicamentos retirar todas las versiones del medicamento del mercado. Sanofi ha vuelto a poner Zantac en los estantes de las tiendas, pero sin ranitidina. Ahora se fabrica con famotidina, el ingrediente activo en el competidor Pepcid.

©2024, Bloomberg