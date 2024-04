Las inversiones de Microsoft y Amazon en inteligencia artificial recibieron escrutinio antimonopolio en el Reino Unido

Microsoft y Amazon enfrentan escrutinio por sus asociaciones con startups de IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las inversiones de Amazon.com Inc. y Microsoft Corp. en startups de inteligencia artificial serán objeto de un mayor escrutinio por parte del organismo de control antimonopolio del Reino Unido, en el último ejemplo de cómo los reguladores globales se enfrentan a la forma en que las mayores firmas tecnológicas del mundo están influyendo en el floreciente mercado.

La Autoridad de Competencia y Mercados declaró el miércoles que estaba recopilando información de los actores del mercado para determinar si la colaboración de 4 mil millones de dólares entre Amazon y la firma de IA Anthropic amenaza la competencia en el Reino Unido.

También indicó que estaba examinando las asociaciones de Microsoft con Mistral e Inflection AI, una startup que perdió a su director ejecutivo y a la mayoría de su personal en favor de Microsoft el mes pasado. Las acciones de Microsoft y Amazon mostraron poco cambio en las operaciones previas a la apertura del mercado.

La rápida acción sigue a los hallazgos de la agencia de que el patrón de grandes empresas tecnológicas invirtiendo en startups de IA podría permitirles moldear los mercados y generar preocupaciones de competencia. La CMA reveló haber descubierto una “red interconectada” de asociaciones e inversiones dentro de la IA.

Amazon y Anthropic mantienen una colaboración que excluye influencia directiva o de observación. (REUTERS/Dado Ruvic)

“Seguimos confiados de que prácticas comerciales comunes como la contratación de talento o hacer una inversión fraccional en una startup de IA promueven la competencia y no son lo mismo que una fusión”, dijo un portavoz de Microsoft.

La asociación de Microsoft con OpenAI Inc. ya está en medio de una investigación inicial por parte de la agencia, la cual anunció que la estaba investigando en agosto. Se espera que esa alianza evite el escrutinio europeo, ya que los reguladores no ven la necesidad de una investigación formal al no cumplir con la definición de una adquisición.

La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos también está en las etapas iniciales de examinar la naturaleza de la inversión de Microsoft en OpenAI y si podría violar las leyes antimonopolio.

“Es sin precedentes para la CMA revisar una colaboración de este tipo”, dijo Amazon en una declaración. “Nuestra colaboración con Anthropic incluye una inversión limitada, no otorga a Amazon un director en la junta ni un rol de observador, y continúa teniendo a Anthropic ejecutando sus modelos en múltiples proveedores de nube”.

Microsoft refuerza sus capacidades de IA a través de alianzas estratégicas y acuerdos. (REUTERS/Dado Ruvic)

En una entrada de blog, la CMA dijo que las asociaciones en IA podrían tener “beneficios procompetitivos” pero la agencia se mantiene preocupada por la posibilidad de que las grandes empresas tecnológicas estén utilizando estas alianzas “para protegerse de la competencia”. La CMA también ha abierto una exploración separada del mercado de computación en la nube.

Microsoft ha realizado una serie de alianzas y acuerdos en IA en los últimos meses. En febrero, la empresa anunció una asociación con Mistral, haciéndo los modelos de la startup francesa disponibles para los clientes del servicio de nube Azure de Microsoft. Con ello, Microsoft también realizó una inversión de 16.5 millones de dólares en Mistral, un acuerdo que inmediatamente atrajo el escrutinio de los reguladores europeos.

Mistral dijo que trabajarían de cerca con la CMA para “asegurar que nuestra independencia a largo plazo y acceso al mercado sean mantenidos”.

“Somos una empresa independiente y ninguna de nuestras asociaciones estratégicas o relaciones con inversores disminuyen la independencia de nuestra gobernanza corporativa o nuestra libertad para asociarnos con otros”, dijo un portavoz de Anthropic.

La inversión de Microsoft en OpenAI sujeta a revisión por parte de la CMA. (Bloomberg)

En marzo, Microsoft anunció que había contratado a Mustafa Suleyman, el cofundador de Inflection AI, otro rival de OpenAI que Microsoft había respaldado. Suleyman se unió como vicepresidente, trayendo consigo a gran parte del personal de su startup a Microsoft.

Inflection dijo que abandonaría su principal servicio - un chatbot de asistente personal basado en IA - en favor de un servicio para clientes empresariales y licenciaría su tecnología a Microsoft. La compañía, que recaudó 1.5 mil millones de dólares, aseguró a los inversores que serían compensados completamente.

Amazon ha avanzado más lentamente en añadir capacidades de IA generativa en comparación con Microsoft y Google de Alphabet Inc. Sin embargo, el gigante del comercio electrónico ha tratado de ponerse al día a través de su negocio de nube, que lidera el mercado.

Con su acuerdo más reciente, una inyección de 2.75 mil millones de dólares en Anthropic en marzo, la startup acordó depender de los Servicios Web de Amazon para algunas de sus operaciones y usar los chips personalizados de Amazon. Anthropic también tiene una inversión de Google, cuya nube la startup utiliza también.

