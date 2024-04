Obtuvo un título universitario mientras estaba en prisión y ahora quiere convertirse en abogado de derechos civiles

Benard McKinley se comprometió con su educación pese a una condena de cadena perpetua. (Monika Wnuk/Programa de Educación Penitenciaria Northwestern)

Benard McKinley fue condenado por asesinato en su adolescencia y estaba destinado a pasar toda su vida tras las rejas.

Aun así, estaba ansioso por recibir una educación. “Mi objetivo y mi meta eran superarme a mí mismo, sin importar si tenía que pasar el resto de mi vida en prisión”, dijo McKinley, de 38 años. “Permití que mi celda fuera mi universidad”.

En 2001, McKinley disparó y mató a Abdo Serna-Ibarra, un joven de 23 años, durante una pelea. McKinley, entonces miembro de una banda, tenía 16 años. La víctima se dirigía a jugar al fútbol en un parque de Chicago cuando estalló la pelea.

“Fue el peor error que he cometido nunca. Acabé con la vida de un inocente por una discusión sin sentido”, dijo McKinley. “Lo lamento con todo mi corazón”.

En 2004, fue condenado a 100 años de prisión. Su sentencia fue revisada en 2019 a 39 años, y unos meses más tarde, se redujo a 25.

En el tiempo transcurrido desde la condena de McKinley, los tribunales de todo el país han reconsiderado cómo tratan a los delincuentes juveniles. El tribunal de apelación de Illinois determinó que la sentencia original de McKinley era demasiado dura, ya que no tenía en cuenta su edad, ni su compromiso de rehabilitarse.

Pero mucho antes de que McKinley supiera que podría volver a experimentar la vida fuera de la cárcel, estudiaba día y noche. Visitaba la biblioteca de la prisión siempre que podía y leía jurisprudencia para comprender mejor el sistema jurídico. Le abrió los ojos.

Aprovechando cada oportunidad educativa disponible, McKinley superó las expectativas dentro de la prisión. (Monika Wnuk/Programa de Educación Penitenciaria Northwestern)

“Al ser testigo de las diversas injusticias que se cometían en las prisiones, ya fuera la violencia institucional que tenían que soportar las personas encarceladas o el injusto encarcelamiento basado en un sistema jurídico injusto, mi pasión comenzó a desarrollarse”, dijo McKinley.

Aspiraba a convertirse en abogado de derechos civiles, algo que sabía que probablemente estaba fuera de su alcance dada su condena. Pero aun así se dedicó a ello. Obtuvo su GED y completó un programa paralegal en 2011.

“La educación me salvó la vida”, dice McKinley.

Cuando tuvo la oportunidad de solicitar plaza en el competitivo Programa de Educación Penitenciaria de la Universidad Northwestern -que ofrece educación en artes liberales a estudiantes encarcelados-, McKinley no dejó pasar la oportunidad. De 400 solicitantes de todo Illinois, fue una de las 40 personas aceptadas.

“Es extraordinario, y pudimos verlo”, dijo Jennifer Lackey, la directora del programa gratuito, que se fundó en 2018 -el mismo año en que McKinley se postuló- y se financia a través de subvenciones, donaciones y contribuciones.

Para solicitar el ingreso en el programa, los futuros estudiantes redactan una declaración personal y completan un análisis textual; a continuación, un grupo selecto pasa a las entrevistas. Los estudiantes que son aceptados se trasladan a la misma prisión, donde cursan una carga lectiva normal dentro del centro. Siguen el mismo plan de estudios que los estudiantes de Northwestern y suelen graduarse en unos cuatro años.

McKinley fue aceptado en un competitivo programa educativo ofrecido por la Universidad Northwestern. (Monika Wnuk/Programa de Educación Penitenciaria Northwestern)

“Hay mucho potencial sin explotar dentro de los espacios carcelarios, donde no ofrecemos oportunidades ni programas”, afirma Lackey.

McKinley estaba encantado de haber sido aceptado en el programa.

“Fue un sueño hecho realidad”, dijo.

El programa le dio la oportunidad de sentir que tenía un propósito. “Me cambió la vida y contribuyó a mi transformación con el tiempo”, afirmó.

McKinley, que terminó sus estudios en el Centro Penitenciario de Stateville, en Crest Hill, Illinois, se especializó en ciencias sociales y obtuvo una nota media de 3,95. Sus profesores, que impartían clases dentro de la prisión, se fijaron en su aptitud académica y su determinación.

“No estoy seguro de haber visto nunca en mi vida de profesor a alguien con una visión y verle dar un paso tras otro para llegar a ese lugar, tan claramente, de forma tan centrada, deliberada, incansable e implacable”, dijo Lackey, profesor de filosofía de la Universidad Northwestern.

“Fue un alumno extraordinario cuando yo era su profesora en la universidad”, dijo Sheila Bedi, profesora de Derecho en Northwestern. “Benard estaba profundamente centrado en su objetivo de convertirse en abogado y utilizar su formación jurídica para garantizar los derechos civiles para sí mismo y para otras personas encarceladas o que sufrían otros perjuicios como consecuencia del exceso de vigilancia policial y el encarcelamiento masivo.”

Un error fatal en la adolescencia llevó a McKinley a reflexionar sobre sus acciones y buscar redención. (Micol Bez/Programa de Educación Penitenciaria Northwestern)

Antes de terminar su licenciatura, McKinley solicitó el ingreso en la facultad de Derecho y realizó el examen LSAT mientras estaba encarcelado.

“Aproveché al máximo todas las oportunidades educativas que se me presentaron”, afirma McKinley, cuya historia ha sido cubierta por organizaciones de noticias locales y mundiales. “Desde el día después de cometer ese horrible acto, me centré en superarme a mí mismo porque no era mi peor error”.

Se graduó del programa en noviembre de 2023, y salió de prisión en diciembre, después de casi 23 años.

Gracias a su buen comportamiento, McKinley obtuvo una excarcelación por motivos laborales para salir de prisión más de dos años antes. “Mi familia ha estado ilimitadamente aquí para apoyarme”, dijo, señalando que su transición de la prisión ha sido suave.

El 15 de marzo, McKinley recibió una carta de aceptación de la Northwestern Pritzker School of Law, uno de los mejores programas de Derecho del país. Es la primera persona del Programa de Educación Penitenciaria que es admitida en una facultad de Derecho.

“Fue una sensación increíble”, dijo McKinley. Mientras intentaba mantener la compostura por fuera, “saltaba como un niño pequeño por dentro”.

Una vez que termine sus estudios de Derecho, antes de poder presentarse al examen de acceso a la abogacía en Illinois, McKinley tendrá que obtener una “certificación de buena conducta moral y aptitud general para ejercer la abogacía”, ya que fue condenado por un delito grave, según la Junta de Admisión a la Abogacía de Illinois.

La severidad de la sentencia original de McKinley fue reconsiderada, abriendo un camino hacia su liberación. (Cortesía de Bernard McKinley)

El plan de McKinley es convertirse en abogado de derechos civiles, y espera abrir una clínica jurídica sin ánimo de lucro para apoyar a las comunidades marginadas y garantizar que tengan acceso a una sólida representación legal.

Dijo que su objetivo es “contribuir y devolver algo a la comunidad a la que hice daño en el pasado cuando era menor”.

McKinley empezará a estudiar Derecho en otoño y, mientras tanto, trabaja como asistente jurídico en la Clínica Jurídica Bluhm de Northwestern, dirigida por Bedi.

“Northwestern tiene suerte de contar con un candidato como Benard, que va a aportar tanto”, dijo Bedi.

“Estoy seguro de que va a tener éxito como estudiante de Derecho, y también estoy seguro de que la determinación que ha demostrado realmente sugiere que va a seguir adelante y fundar la clínica que quiere dirigir y que va a devolver a su comunidad”.

McKinley espera que su historia inspire a la gente a cambiar para mejor.

“No sólo quiero ayudar a los jóvenes en situación de riesgo a comprender su potencial, sino también a educar a quienes no creen que las personas que cometen actos horribles puedan cambiar sus vidas de forma positiva”, dijo. “Quiero ayudar a orientarles en la dirección correcta”.

(c) 2024, The Washington Post